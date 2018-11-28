Rusya tarafından yayınlanan listede zırhlı Berdyansk gemisinden operasyonla alınanları isimleri Roman Mokryak, Yuri Bezyazychny, Andrey Artemenko, Andrey Eider, Bogdan Golovaş, Denis Gritsenko olarak açıklandı. Gemiden gözaltına alınanların en büyüğünün 1984 doğumlu olduğu en gencinin ise 1999 doğumlu olduğu belirtildi. Bir diğer gemi olan küçük topçu zırhlı gemisi Nikopol gemisinden Bogdan Nebylitsa, Viaçeslav Zinçenko, Sergey Tsibizov, Sergey Popov, Vladistav Kostuşin ve Andrey Oprisko isimli askerlerin gözaltına alındığı açıklandı. Bu gemide gözaltına alınanların en büyüğünün 1971 doğumlu en küçüğünün ise 1998 doğumlu olduğu açıklandı. Yana Kapu isimli römorkör gemisinde gözaltına alınan askerlerin isimleri ise Oleg Melçinuk, Mihail Vlasyuk, Victor Bezpalchenko, Vladimir Telesçenko, Yugeni Semidotsky ve Vladimir Lisovoi olarak açıklandı. Bu askerlerin ise en büyüğünün 1984 doğumlu olduğu en küçüğünün ise 1998 doğumlu olduğu açıklandı.



ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR AÇIKLANDI

İsim listesini açıklayan Rusya, baskın sırasında gemiden ele geçirilen silahların listesini de açıkladı. Açıklamaya göre gemilerden dört adet 30 mm top, dört adet AGS-17 otomatik bomba atar ve dört adet PKT makineli tüfek, DSHK 12.7 mm makineli tüfek, 13 AK-47 makineli tüfek, 6 tabanca, 30 mm kalibreli 765'den fazla yüksek patlayıcı fragmantasyon mermisi, VOG-17 bomba atar, RGD-5 tipi 40 el bombası, RG-42 tipi 48 el bombası, RGD 20 el bombası, çok sayıda mühimmat ve 15 süngü bıçak ele geçirildi.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Rusya, Pazartesi sabah saatlerinde Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre Rusya'nın alıkoyduğu askerlerin "rehin" olduklarını açıklamıştı. Kiev, Rusya'nın gemilere açtığı ateşte altı Ukraynalı askeri mürettebatın da yaralandığını duyurmuştu.

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