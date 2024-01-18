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        Haberler Dünya Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirdi

        Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirdi

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 23:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:38
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        Rusya'dan bazı GKRY görevlilerine ülkeye giriş yasağı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa'da, bir Rus gazeteci ile Rusya'nın büyükelçiliğindeki çalışanına yönelik "kışkırtıcı" eylemlerde bulunulduğu belirtildi.

        Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Büyükelçiye karşılık olarak alınan önlemler hakkında bilgi verildi. Bu kışkırtıcı olayda yer alan Kıbrıs yetkililerine, Rusya'ya giriş yasağı getirildi." ifadelerine yer verildi.

        Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta çalışanı Aleksandr Gasyuk, 5 Ekim 2023'te Lefkoşa'da gözaltına alınmıştı.

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