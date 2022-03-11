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Rusya her gün insani yardım koridoru açacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da "insani yardım durumunun kötüleştiğini" ifade eden Mizintsev, Ukrayna'ya 1400 tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Mizintsev, "Rusya tarafına doğru tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açılacak. Diğer yönlerdeki koridorlar ise Ukrayna tarafı ile mutabık kalındığında açılacak." dedi.

Açılacak koridorların güvenliğini sağlayacaklarını belirten Mizintsev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler'e Ukrayna tarafı ile sivillerin tahliyesi konusunda yoğun şekilde çalışma çağrısında bulundu.

"MARİPOL'DEN SİVİLLER TAHLİYE EDİLEMEDİ"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

Vereşuk, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna kentlerinde oluşturulan insani yardım koridorlarından son 2 günde gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili bilgi verdi.

Sumi bölgesinde Poltava yönünde 60 bin sivilin tahliye edildiğini bildiren Vereşuk, İzyum'dan yaklaşık 3 bin sivilin güvenli bölgelere ulaştırıldığını kaydetti.

Vereşuk, Buca, Gostomel ve İrpen ile Kiev'e bağlı diğer şehirlerden yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiğini belirterek, "Mariupol'da insani felaket yaşanıyor. Oradan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor. Volnovaha'da da durum aynı." dedi.