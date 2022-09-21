Rusya iki ABD ve beş İngiliz vatandaşını serbest bıraktı

Rusya iki ABD ve beş İngiliz vatandaşını serbest bıraktı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Reuters'ın haberine göre, Rusya iki ABD vatandaşı, 39 yaşındaki Alexander Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh'ı Suudi Arabistan'ın aracılık ettiği bir mahkum takas anlaşmasıyla serbest bıraktı.

Alabama eyaletinden gelen Drueke ve Huynh, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna birliklerini desteklemek için gittikleri Doğu Ukrayna'da savaşırken Haziran ayında yakalanmıştı.

Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss, resmi Twitter hesabından Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın arabuluculuğunun ardından Ukrayna'da yakalanan beş İngiliz vatandaşının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını paylaştı.

— Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022

Truss, "Doğu Ukrayna'da Rus destekli vekiller tarafından tutulan beş İngiliz vatandaşının güvenli bir şekilde geri gönderildiği, aylarca süren belirsizliğin ve onlar ve aileleri için acıların sona erdiği haberi çok sevindirici. Rusya, siyasi amaçlar için savaş esirlerinin ve sivil tutukluların acımasız sömürüsüne son vermelidir." dedi.

ASLIN ÖLÜME MAHKUM EDİLMİŞTİ

Birleşik Krallık milletvekili Robert Jenrick, İngiliz vatandaşı Aiden Aslin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın arabuluculuğunun ardından Rusya tarafından serbest bırakılan mahkumlar arasında olduğunu söyledi.

Aslin bu yılın başlarında yakalanmış ve ardından Doğu Ukrayna'da Rusya desteğiyle de facto kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) bir mahkeme tarafından ölüme mahkum edilmişti.