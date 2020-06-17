Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaRusya ile ABD arasında "tutuklu pazarlığı başladı" iddiası - Haberler
ABONE OL

Rusya ile ABD arasında "tutuklu pazarlığı başladı" iddiası

Rus haber ajansı Interfaks'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdığı Paul Whelan'a karşılık, ABD ile tutuklu değişimi için "pazarlık yürüttüğü" iddia edildi

tutuklu pazarlığı
AA

Rusya'nın, casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdığı Paul Whelan'a karşılık, ABD ile tutuklu değişimi için "pazarlık yürüttüğü" öne sürüldü.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'da 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Whelan için pazarlık yürütüldüğü belirtildi.

Rusya'nın, Whelan karşılığında ABD'de 2011'den bu yana tutuklu bulunan Viktor Bout ve Konstantin Yaroşenko adlı Rus vatandaşlarını istediği bilgisine yer verilen haberde, Moskova ile Washington’un "çeşitli seçenekleri" değerlendirdikleri iddia edildi.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

ABD yönetimi, Whelan'ın "derhal" serbest bırakılmasını istemişti.

BOUT VE YAROŞENKO KİMDİR?

Silah kaçakçısı olarak tanınan Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle ABD’de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD’li aktör Nicholas Cage’in başrolünde yer aldığı ünlü “Savaş Tanrısı” filminin, Bout’un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

Rusya’nın, Whelan’a karşılık istediği öne sürülen bir başka isim Yaroşenko ise pilotluk yaptığı dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ABD’de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna'da vaka sayısı rekor artış: Karantina uzatıldı - Haberler
DÜNYAUkrayna'da vaka sayılarında rekor artış!
Fransa'da Beşar Esad'ın amcasına 4 yıl hapis cezası - Haberler
DÜNYAEsad'ın amcasına hapis cezası!
Boris Johnson'ın aracına kaza yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı - Haberler
DÜNYAJohnson'a kaza yaptıran PKK sempatizanı gözaltında
Son dakika haberleri! Türk heyetten Libya çıkarması!
DÜNYATürk heyetten Libya çıkarması!
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı - Haberler
DÜNYAKore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntüleri paylaşıldı
Sezar Yasası nedir? Sezar Yasası yaptırımı hakkında detaylar
DÜNYASezar Yasası nedir?
SON DAKİKA! ABD'den Beşar Esad ve eşine Sezar yaptırımları! Sezar Yasası nedir?
DÜNYAABD'den Beşar Esad ve eşine Sezar yaptırımları!
Bu sene hac var mı? Tüm dünyadan Müslümanlar, Suudi Arabistan'ın hac kararını bekliyor! Haberler
DÜNYATüm dünyadan Müslümanlar, Suudi Arabistan'ın hac ...
Son dakika! Çin ile Hindistan'dan tansiyonu düşürecek adım!
DÜNYAÇin ile Hindistan'dan tansiyonu düşürecek adım!
Muhammed bin Selman'ın Premier Lig hayali suya düşebilir
DÜNYAMuhammed bin Selman'ın Premier Lig hayali suya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X