Rusya ile Çin'den Ay projesi

Rusya ile Çin arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma, Rusya'da resmi kararların duyurulduğu internet sitesinde yayımlandı.

İki ülkenin ortaklaşa kurmayı planladığı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesine yönelik bilgilerin yer aldığı anlaşmada, istasyonun 3 etapta kurulacağı belirtildi.

İLK ÖNCE AY'İ KEŞFEDECEKLER

Anlaşmaya göre, ilk etapta Ay'ın keşfine yönelik araştırmalar yapılacak, ikinci etapta iki ülke Ay'da ve uzayda ortak çalışmalar gerçekleştirecek, üçüncü etapta da tamamlanmış istasyona insan gönderilecek.

Diğer ülkelerin de projeye katılımının destekleneceği belirtilen anlaşma kapsamında, Rusya ve Çin'in uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmesi planlanıyor.