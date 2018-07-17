Rusya ile ilgili açıklamaları ardından ABD'li siyasetçilerden Trump'a sert eleştiriler

- Getty Images Paul Ryan

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya lideri Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalar, ABD'de hem Cumhuriyetçi hem Demokratların sert eleştirilerine neden oldu.

Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen ikili zirvenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini vurguladı.

Trump, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları konusunda Amerikan İstihbarat Servisi'ne (FBI) karşı Rusya'nın yanında yer aldı.

Gröevi ihmal eleştirisi

Temsilciler Meclisi Başkanı, Cumhuriyetçi Parti'den Paul Ryan, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını söyledi ve "Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Kremlin'e ABD ile ilgili bir "zayıflık" mesajı verdiğini söyledi.

Graham, "Başkan Trump, Rusya'yı 2016 seçimlerine karışmaktan kesin olarak sorumlu tutma ve gelecek seçimlerle ilgili güçlü bir uyarıda bulunması fırsatını kaçırdı" dedi.

Demokrat Senatör Mark Warner, "Trump'ın açıklamalarının ABD'nin rakiplerine karşı ülkeyi korumakla ilgili görevinin ihmali anlamına geldiğini" belirtti.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, "Trump'ın ABD'nin hukuki yaptırımlarına, savunma yetkililerine ve istihbarat servislerine karşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanında yer almasının düşüncesize, tehlikeli ve zayıf olduğunu" belirtti ve ekledi: "ABD Başkanı kendisini ülkemizin üstünde bir yere koymuştur."

- Getty Images Chuck Schumer

Görüşmeyi iptal çağrılar yapılmıştı

Bazı ABD'li siyasetçiler Trump'a, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın 12 Rus istihbarat görevlisini 2016 seçimlerinde Demokrat adayı Hillary Clinton'ın kampanyasını hack'lemekla suçlaması ardından Putin'le görüşmesini iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Tom Perez, Başkan Trump'a yaptığı çağrıda "Putin ABD'nin dostu değil" demişti.

Cumhuriyetçi Senatörlerden John McCain de "Başkan yaşananlardan Putin'i sorumlu tutmaya hazır değilse bu görüşme yapılmamalı" açıklamasını yapmıştı.

Ancak Trump ise Twitter mesajlarında Rusya ile ilişkilerde gelinen noktadan önceki yönetimleri sorumlu tutmuş ve "Yıllarca süren ABD ahmaklığı ve aptallığı yüzünden Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda. Şimdi üstüne bir de cadı avı başlatıldı!" demişti.

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