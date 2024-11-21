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        Haberler Dünya Rusya: İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzelerini düşürdük | Dış Haberler

        Rusya: İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzelerini düşürdük

        Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 2 adet İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzesini düşürdüğü bildirildi. Ayrıca 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 67 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı. İngiliz füzelerinin nerede düşürüldüğüne dair detay verilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:01
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        Rusya: İngiltere yapımı seyir füzelerini düşürdük
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        Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere yapımı 2 adet "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

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        Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde Dalneye yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "İngiltere üretimi 2 adet "Storm Shadow" seyir füzesi, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 67 insansız hava aracı (İHA) vuruldu." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 467 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 318 obüs ve havan topu ile 28 bin 573 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

        Dün, İngiliz basınında çıkan haberlerde, İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

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        #İngiltere
        #rusya
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