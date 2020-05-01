Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Rusya İnşaat Bakanı, Kovid-19'a yakalandı

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile hastaneye kaldırıldı

Vladimir Yakuşev

Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada, Yakuşev ve bakan yardımcısı Volkov'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Yakuşev'in şehir hastanelerinin birinde doktorların gözetimi altında tedavi göreceği belirtilen açıklamada, bakanlık görevine, bakan yardımcılarından Nikita Stasişin'in vekalet edeceği kaydedildi.

Başbakan Mihail Mişustin de dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmiş, yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade etmişti.

Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov da Mişustin'in hastanede tedavi olacağını açıklamıştı.

Ülkede vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı da 1169'a yükselmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

New York'ta karantina sebebiyle aile içi şiddet arttı! - Haberler
DÜNYANew York'ta aile içi şiddette artış!
Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı! Beyaz Saray'dan açıklama
DÜNYATrump'ın 'gördüm' dediği 'korona istihbaratı'na ...
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı artan ölümler tabut yetersizliğine neden oldu - Haberler
DÜNYABrezilya'da koronavirüs sebebiyle tabut yetersizliği!
Sudan hükümeti "kadın sünneti" uygulamasının yasaklandığını duyurdu
DÜNYASudan 'kadın sünnetini' yasakladı
Afganistan'daki koalisyon gücü, Taliban saldırılarını artık kamuoyu ile paylaşmayacak - Haberler
DÜNYA"Taliban saldırılarını kamuoyu ile paylaşmayacaklar"
Tayland'da iç hat uçuşları sınırlı olarak başladı
DÜNYATayland'da iç hat uçuşları sınırlı olarak başladı
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne meclis önünde eylem yaptı
DÜNYAAlmanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne meclis ...
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini aştı
DÜNYAİsrail'de korona vakaları 16 bini aştı
Son dakika haberleri! Koronavirüsten can kaybı 235 bini aştı!
DÜNYAKoronavirüsten can kaybı 235 bini aştı!
Dünya Sağlık Örgütü'nden Trumpa cevap: Kovid-19un doğal kökenli olduğundan eminiz
DÜNYADünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X