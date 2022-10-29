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Rusya: Karadeniz filomuza 'büyük' insansız araç saldırısı düzenlendi

R﻿usya Ukrayna'yı, Kırım'ın Sivastapol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına "büyük" bir insansız hava aracı saldırısı düzenlemekle suçladı.

Rusya: Karadeniz filomuza 'büyük' insansız araç saldırısı düzenlendi
BBC TÜRKÇE
rus donanması Reuters

Rusya Ukrayna'yı, Kırım'ın Sivastapol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına "büyük" bir insansız hava aracı saldırısı düzenlemekle suçladı.

Rus yetkililer, saldırının sabaha karşı 04:20'de başladığını ve dokuz insansız hava aracı ve yedi insansız donanma aracının katıldığnı söyledi.

Saldırılarda en az bir geminin hasar aldığı duyurulurken, Ukrayna henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın kente atadığı Vali Mikhail Razvozhaev, Rus donanmasının saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.

Vali Rus medyasına yaptığı açıklamada, saldırıyı Şubat ayından buyanaki işgalde görülen "en büyük" diye tanımladı.

Vali, tüm insansız hava araçlarının vurulduğunu ve "sivil altyapıya" hasar olmadığını belirtti.

Sivastapol, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ın en büyük kenti.

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