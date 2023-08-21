Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Rusya: Kiev rejiminin İHA ile saldırı girişimi engellendi

        Rusya: Kiev rejiminin İHA ile saldırı girişimi engellendi

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Ukrayna'nın saldırısı engellendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Ağustos Moskova saatiyle 06.50 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın hava savunma güçleri tarafından Moskova bölgesi hava sahasında tespit edildiği belirtildi.

        Elektronik harp araçlarıyla bastırılan İHA'nın kontrolden çıkarak Moskova bölgesindeki Pokrovskoye yerleşim yeri yakınlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, olayda can kaybı olmadığı kaydedildi.​​​​​​​

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj