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        Haberler BBC Dünya Rusya, Kırım'daki bir savaş gemisinin Ukrayna’nın saldırısında hasar aldığını doğruladı

        Rusya, Kırım'daki bir savaş gemisinin Ukrayna’nın saldırısında hasar aldığını doğruladı

        Rusya, Ukrayna'nın saldırısında Karadeniz'deki savaş gemilerinden birinin hasar gördüğünü doğruladı. Saldırı, Pazartesi gecesi Rus işgali altındaki Kırım'ın Feodosiya limanında gerçekleşti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:33
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        Novocherkassk Reuters

        Novocherkassk İstanbul Boğazı'ndan geçerken (arşiv fotoğraf)

        Rusya, Ukrayna'nın Pazartesi gecesi Kırım'da Kefe (Feodosya) limanında düzenlediği saldırıda savaş gemilerinden birinin hasar aldığını doğruladı.

        Rusya Savunma Bakanlığı, büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk'ın güdümlü füze taşıyan Ukrayna uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı.

        Kırım Valisi Sergey Aksyonov, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını söyledi.

        Aksyonov, 6 binanın hasar gördüğünü, az sayıda insanın geçici barınma merkezlerine götürülmek zorunda kaldığını belirtti.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, savaş uçaklarının bir Rus gemisini imha ettiğini duyurmuştu.

        Saldırı sonrası çıkan yangın söndürülürken, bölge kordon altına alındı.

        Sosyal medyada ise liman bölgesinde büyük bir patlama meydana gelirken çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

        Polonya’da inşa edilen ve 1980’lerin sonunda hizmete sokulan Novoçerkassk, saldırı amaçlı tasarlanmış bir gemi. Gemi, tanklar da dahil çeşitli zırhlı araçları taşıyabiliyor.

        Rusya, Ukrayna'ya ait Kırım'ı 2014'te ilhak etmişti.

        Uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

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