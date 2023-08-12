Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Rusya: Kırım yakınlarında 'Ukrayna'ya ait iki füze ve 20 İHA düşürüldü'

        Rusya: Kırım yakınlarında 'Ukrayna'ya ait iki füze ve 20 İHA düşürüldü'

        Moskova'nın kontrolündeki Kırım'dan bir yetkili, Rus hava savunma güçlerinin, yarımadayı Rusya anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü üzerinde iki Ukrayna füzesini düşürdüğünü söyledi. Savunma Bakanlığı da daha erken saatlerde yaptığı bir açıklamada 20 İHA düşürüldüğünü açıkladı.

        Giriş: 12.08.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Kırım yakınlarında 'Ukrayna'ya ait iki füze ve 20 İHA düşürüldü'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moskova'nın kontrolündeki Kırım'dan bir yetkili, Rus hava savunma güçlerinin, yarımadayı Rusya anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü üzerinde iki Ukrayna füzesini düşürdüğünü söyledi.

        Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a atadığı Vali Sergey Aksyonov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Hava savunma güçleri Kerç Boğazı üzerinde iki düşman füzesini düşürdü. Kırım köprüsü zarar görmedi" dedi.

        Aksyonov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölge halkını sakin olmaya çağırdı.

        Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda köprünün çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.

        Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da Kiev rejiminin Kırım köprüsünü S-200 uçaksavar güdümlü füzeyle vurmaya çalıştığı belirtildi.

        Füzenin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini ve önlendiğini belirten bakanlık, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

        '20 İHA düşürüldü'

        Cumartesi günü erken saatlerde Rusya, Kiev'in saldırılarını arttırdığı Kırım yarımadası yakınlarında Ukrayna'ya ait 20 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

        Savunma bakanlığı, on dört insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından, altısının da elektronik yollarla düşürüldüğünü söyledi.

        Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım, Moskova'nın Ukrayna saldırısı boyunca Kiev'in hedefindeydi ancak son haftalarda daha yoğun ve artan saldırılara maruz kaldı.

        Kiev defalarca Kırım'ı geri almayı planladığını söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önem verdiği projelerden biri olan Kerç Köprüsü'nü de hedef aldı.

        Rusya'nın saldırılarında ölenler oldu

        Öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya ve Harkov bölgelerine Rusya'nın düzenlediği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

        Rusya'nın Orikhov'a düzenlediği güdümlü hava saldırısında bir polis memuru hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

        Cumartesi sabahı erken saatlerde Rus birliklerinin Kupiansk bölgesindeki Vuzlovyi köyüne düzenlediği bombardımanda ise yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu