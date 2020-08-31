DHA

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşının Kasım-Aralık aylarında halka vurulmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Muraşko, aşıların Rusya'nın farklı bölgelerine olan sevkiyatın Eylül ayında başlanacağını belirtti.

AŞI ZORUNLU DEĞİL, İSTEĞE BAĞLI

Moskova yönetimi, koronavirüse karşı aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını, isteğe bağlı olduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aşının yapılmasının isteğe bağlı olacağını söylerken, kendisi koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatmış olduğu için aşı olmayacağını ifade etmişti.

Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Rusya'da, dünyada koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 995 bin 319’a, ölü sayısı 17 bin 176’ya çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 993 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 995 bin 319’a yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 83 artarak 17 bin 176’ya, iyileşen sayısı 2 bin 405 artarak 809 bin 387’ye ulaştı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 685 artarak 262 bin 418’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 821’e çıktı.