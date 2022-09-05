Moiseyev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, kripto paraların ülkedeki düzenlemek konusunda Rusya Maliye Bakanlığı ile Rusya Merkez Bankası arasında çeşitli fikir ayrılıklarının olduğunu belirtti.

"ULUSLARARASI ÖDEMELERDE BİR MECBURİYET"

Kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının ise bir gereklilik olduğunu vurgulayan Moiseyev, “Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de Rusya Merkez Bankası için açıktır.” şeklinde konuştu.

Rusya'da planlanan mevcut altyapı şartlarının kripto paraların uluslararası ticaretler için kullanılması da yeterli olamayabileceğini belirten Moiseyev, “Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor. Bir taraftan insanlara bu fırsatı vermemiz gerekirken, diğer taraftan da para aklama, uyuşturucuya yönelik ödemeler yapılmaması için de kontrol sahibi olmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'da 18 Mayıs'ta yaptığı bir açıklamada, kripto paraların Rusya'da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söylemişti.