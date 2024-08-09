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        Haberler Dünya Rusya Kursk bölgesinde federal acil durum ilan etti | Dış Haberler

        Rusya Kursk bölgesinde federal acil durum ilan etti

        Rusya Acil Durum Bakanlığı, Ukrayna'nın bu hafta Kursk bölgesine gerçekleştirdiği büyük çaplı saldırının ardından bölgede federal olağanüstü hal ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Rus ordusunun Ukrayna güçlerini püskürtmeye devam ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:58
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        Rusya Kursk bölgesinde acil durum ilan etti
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        Rus güçleri, Kursk bölgesindeki Rus sınırını geçerek geniş çaplı bir saldırı gerçekleştiren ve Moskova'yı yedek kuvvetlerini çağırmak zorunda bırakan Ukrayna birlikleriyle üçüncü gün de çatıştı.

        Rus yetkililere göre bu saldırı, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik en büyük saldırılarından biri olurken; yaklaşık bin Ukraynalı asker 6 Ağustos'un erken saatlerinde tanklar ve zırhlı araçlarla Rusya sınırını aştı.

        Moskova, Kursk bölgesinde acil durum ilan etti.

        Rus doğal gazının Ukrayna'ya aktığı Sudzha kasabası yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirilirken, bu durum Avrupa'ya transit akışının aniden durabileceği endişelerini arttırdı.

        Kursk bölge vali vekili Alexei Smirnov, binlerce bölge sakininin tahliye edildiğini söyledi.

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        #Kursk
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