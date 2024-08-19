Rusya, Kursk bölgesinden sivilleri tahliye etti

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı taarruz harekatı sürüyor. Savaşın başlangıç tarihi olan 2022'den bu yana Ukrayna'nın düzenlediği en büyük taarruz harekatlarından biri olarak gösterilen Kursk muharebesi nedeniyle Rusya yedek birlikleri çağırmak ve acil durum ilan etmenin yanında yeni bir önlem aldı.

Acil Durumlar Bakanlığı Kursk bölgesindeki dokuz sınır bölgesinden 121 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Rus kuvvetleri, 6 Ağustos'tan beri Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleriyle savaşıyor.

Kursk bölgesinde 'federal olağanüstü hal' ilan edilmesi, mevcut durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.