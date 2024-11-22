Rusya: Kursk bölgesinin 46 sakinini Ukrayna'dan geri aldık

Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafıyla yapılan müzakere sonucu Kursk bölgesi sakinlerinden 46 kişi, Ukrayna'dan Rusya'ya geri döndü. Bunların 12'si çocuk." ifadelerini kullandı.

Bunun Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, savunma ve dışişleri bakanlıkları ile Belarus'un ilgili kurum çalışanlarının etkileşimi sayesinde gerçekleştiğini belirten Moskalkova, bu vatandaşların Ukraynalı askerlerce Kursk bölgesinden Ukrayna'ya götürüldüğüne dikkati çekti.