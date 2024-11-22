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        Haberler Dünya Rusya: Kursk bölgesinin 46 sakinini Ukrayna'dan geri aldık | Dış Haberler

        Rusya: Kursk bölgesinin 46 sakinini Ukrayna'dan geri aldık

        Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova, çatışmaların devam ettiği Rus toprağı Kursk bölgesinin 46 sakininin Ukrayna'dan geri alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:17
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        Rusya: Kursk bölgesinin 46 sakinini Ukrayna'dan geri aldık
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        Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafıyla yapılan müzakere sonucu Kursk bölgesi sakinlerinden 46 kişi, Ukrayna'dan Rusya'ya geri döndü. Bunların 12'si çocuk." ifadelerini kullandı.

        Bunun Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, savunma ve dışişleri bakanlıkları ile Belarus'un ilgili kurum çalışanlarının etkileşimi sayesinde gerçekleştiğini belirten Moskalkova, bu vatandaşların Ukraynalı askerlerce Kursk bölgesinden Ukrayna'ya götürüldüğüne dikkati çekti.

        Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

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