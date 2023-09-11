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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Bütçe bu yıl GSYH'ye oranla yüzde 2 açık verecek" - İş-Yaşam Haberleri

        Rusya Maliye Bakanı Siluanov: "Bütçe bu yıl GSYH'ye oranla yüzde 2 açık verecek"

        Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bütçe açığını kademeli olarak azaltacaklarını belirterek, "Bütçe durumunun iyileşmesine yönelik istikrarlı eğilim, bu yıl bütçenin GSYH'ye oranla yüzde 2 açık vereceği öngörüsünde bulunmamızı sağlıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:45
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        "Bütçe bu yıl GSYH'ye oranla yüzde 2 açık verecek"
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        Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Federal bütçeyi, ekonomideki beklentinin üzerindeki hızlı toparlanma doğrultusunda oluşturduklarına işaret eden Siluanov, Rus ekonomisinin yıl sonu itibarıyla yüzde 2'den fazla büyüyeceğini belirtti.

        Gelirler ve harcamalardaki mevcut şartların, bütçenin uygulanmasında iyileşmeye işaret ettiğini kaydeden Siluanov, "Federal bütçe harcamaları, 2023 başında hızlandırılan finansmanların ardından normal düzeylerde devam ediyor. Bütçe durumunun iyileşmesine yönelik istikrarlı eğilim, bu yıl bütçenin GSYH'ye oranla yüzde 2 açık vereceği öngörüsünde bulunmamızı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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        Siluanov, finansman konusunda gelecek yıllara dair "sorumlu" yaklaşımın korunacağını vurgulayarak, "Bütçe açığı, bütçe kuralı parametrelerine 2025'te ulaşılmasıyla birlikte kademeli olarak azaltılacak" ifadesini kullandı.

        Bütçe harcamalarında belirli alanlara yönelik koşulsuz desteğin ise süreceğini ifade eden Siluanov, söz konusu alanları, "ülkenin güvenliği ve ordunun hazırlık seviyesi, yeni bölgelerin entegrasyonu, en savunmasız vatandaşlara sosyal destek, teknolojik altyapının geliştirilmesi" şeklinde tanımladı.

        Rusya Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçesi bu yılın 8 ayında 2,3 trilyon ruble (yaklaşık 23,5 milyar dolar) açık vermişti.

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