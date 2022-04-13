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Rusya: Mariupol'de 1026 asker teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Mariupol’de Ukrayna’nın 36. Deniz Piyade Tugayı’ndan 1026 askerin teslim olduğunu açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise böyle bir bilgilerinin olmadığını belirtti.

Rusya: Mariupol'de 1026 asker teslim oldu
Rusya: Mariupol'de 1026 asker teslim oldu
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HABERTURK.COM / Ajanslar

1026 askerin teslim olduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov’a göre teslim olanlar arasında 162 subay ve 40’tan fazla kadın yer alıyor.

UKRAYNA: BİLGİMİZ YOK

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, konuya ilişkin basın mensuplarının sorularına "Bilgim yok" yanıtını verdi ve başka bir açıklama yapmaktan kaçındı.

PUTİN YANLISI UKRAYNA MUHALEFET LİDERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı.

Zelenskiy, Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.

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