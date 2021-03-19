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HaberlerDünya
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Rusya Merkez Bankası, ABD'nin Rus kamu borcuna yaptırım olasılığına hazır

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ABD’nin Rus kamu borcuna yönelik olası yaptırımlarının sistematik bir tehlike yaratmayacağını belirterek, “Kısa dönemli likidite dalgalanmaları olabilir ama kamu borcu seviyemiz çok düşük. Mali piyasalardaki dalgalanmalarla başa çıkmak için gerekli tüm araçlara sahibiz.” dedi.

Rusya Merkez Bankası, ABD'nin Rus kamu borcuna yaptırım olasılığına hazır
AA

Nabiullina, bankanın Aralık 2018’den bu yana ilk defa politika faiz oranını artırarak yüzde 4,5'e yükseltmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Faize ilişkin kararı almadan önce üç seçenek üzerinde durduklarını anlatan Nabiullina, “Seçenekler faizi artırmamak, 0,25 baz puan veya 0,50 baz puan artırmaktı. Sonuç olarak para politikamızda daha yumuşak bir değişiklik olması gerektiğine karar verdik.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası’nın nötr para politikasına geçmesi için zamanın geldiğine işaret eden Nabiullina, “Faiz artırımını ertelerseniz, enflasyon yükselebilir ama enflasyon beklentileri azalmaz, bu da enflasyonu hedeften daha da uzaklaştırır ve sonuç olarak ileride daha ciddi bir faiz artışı gerekecektir.” yorumunda bulundu.

Rus ekonomisindeki toparlanmanın ise beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini belirten Nabiullina, “Ekonomi beklenenden daha hızlı büyüyor ve bu büyüme daha sürdürülebilir bir hale geliyor. Bunun nedeni hem iç hem de dış talebin toparlanması. Büyüme, aşılanma ve hükümet programlarının bir kısmının devamı ile desteklenecektir.” dedi.

- ABD’nin olası yeni yaptırımları

Nabiullina, yıllık enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmesini, hedeflenen yüzde 4 seviyesine ise 2022’nin ikinci yarısında ulaşılabileceğini kaydetti.

ABD ile Rusya arasında artan gerginlik ve ABD’nin Rusya’nın kamu borcuna yönelik olası bir yaptırım ihtimalini de değerlendiren Nabiullina, şöyle konuştu:

“Eğer Rus kamu borcuna yönelik bir yaptırım yürürlüğe konursa, kısa dönemli likidite dalgalanmaları olabilir ama kamu borcu seviyemiz çok düşük. Özellikle de uluslararası seviyelerle kıyaslandığında. Uygun bütçe politikası ve devlet borcunun kontrollü bölgede olması sayesinde mali istikrar için sistemik riskler oluşmaz. Mali piyasalardaki dalgalanmalarla başa çıkmak için gerekli tüm araçlara sahibiz. Bankalara likidite sağlamaya hazırız.”

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

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