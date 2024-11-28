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        Haberler Ekonomi Para Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını durdurdu - Para Haberleri

        Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını durdurdu

        Rusya Merkez Bankası, rublenin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının hızlanmasıyla döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:27
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        Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını durdurdu
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        Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankanın döviz piyasasındaki dalgalanmalara ilişkin adım atma kararı aldığı belirtildi.

        Buna göre, 28 Kasım’dan itibaren yıl sonuna kadar bankanın bütçe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği döviz alımlarını durduracağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Karar, finans piyasalarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla alınmıştır" ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, bankanın yurt içi piyasada döviz satış işlemlerine ise devam edeceğine dikkat çekildi.

        Ertelenen döviz alımlarının 2025’te gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe kuralları doğrultusundaki döviz alımlarını tekrar başlatmaya yönelik kararın finansal piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda alınacağı belirtildi.

        RUBLE YÜZDE 8,5'TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

        Ruble bugün dolar karşısında yüzde 8,5’ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti. Parite, Rusya Merkez Bankasının aldığı kararın ardından TSİ 18.15 itibarıyla bir miktar değer kazanarak 111,8 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, son dönemde Ukrayna savaşı ekseninde artan jeopolitik gerginliğin yanı sıra ABD'nin 21 Kasım tarihli Rus bankalarına yönelik yaptırımları genişletme kararının rubledeki değer kaybını tetiklediğini belirtiyor.

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