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        Haberler Ekonomi Para Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı - Para Haberleri

        Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

        Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:26
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        Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
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        Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.

        İç talepteki artışın ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli ölçüde aştığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

        Piyasa beklentisi, Bankanın politika faizini 100 ila 200 baz puan artıracağı yönündeydi.

        Açıklamada, enflasyonun düşmeye başlaması için ilave para politikası sıkılaştırması gerektiği belirtildi.

        Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 7 Haziran'da yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı.

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