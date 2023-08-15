Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Para Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı - Para Haberleri

        Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı

        Rusya Merkez Bankası, rublede yaşanan değer kaybı nedeniyle bugün faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.

        Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını artırmasını bekliyor.

        Dolar/ruble paritesi dün 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, bankanın açıklamasının ardından tekrar 99,6 seviyesine geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        92 yaşındaki Murdoch, yeni bir aşka yelken açtı
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını