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        Haberler Dünya Rusya: Moskova ve Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceği kötü | Dış Haberler

        Rusya: Moskova ve Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceği kötü

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geleceğinin "kötü" olduğunu belirterek, "Avrupa diplomasisinin (AB-Rusya) ilişkileri iyileştirme yönünde hareket edeceğini düşünmüyoruz." dedi. Başkan Biden ve Trump arasındaki müzakereyle ilgili ise yorum yapmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:26
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        Rusya'dan 'AB ve ABD' yorumu
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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimlerle ilgili alınan kararı değerlendiren Peskov, görevde kalan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine atanan Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirtti.

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        Peskov, "Bu nedenle, Avrupa diplomasisinin (AB-Rusya) ilişkileri iyileştirme yönünde hareket edeceğini düşünmüyoruz. Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceği kötü." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ilk canlı yayın tartışması ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu tartışmaların, Rusya'nın gündeminde olmadığını söyledi.

        Sözcü Peskov, "Bu, ABD'nin iç meselesi. ABD'deki seçim kampanyalarına hiçbir zaman müdahale etmedik. Bu sefer de bunu yapmayı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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