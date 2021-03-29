Rusya, Myanmar ile askeri ilişkileri geliştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Rusya, Myanmar ile askeri ilişkileri geliştiriyor

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu ve darbe karşıtı protestoların sürdüğü Myanmar’a ziyarette bulunarak iki ülke arasındaki askeri ilişkileri derinleştirmek istediğini belirtti.

Rusya, Myanmar ile askeri ilişkileri geliştiriyor
AA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, beraberindeki heyetle, Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 76. yıl dönümü için geçen hafta sonu yapılan askeri geçit törenlerine katılmak üzere Myanmar'a gitti.

Fomin, Myanmar’da cuntanın başındaki Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile de bir araya geldi.

Ziyaretin, geçen yıl yapılan Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 75. yıl dönümü programına Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing’in katılmasına cevap olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Taraflar stratejik ortaklık ruhu içinde askeri ve teknik iş birliğini derinleştirmek için birikmiş potansiyeli olabildiğince verimli kullanmak istediklerini belirttiler." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Myanmar’daki askeri geçit töreninde, Rus yapımı silahların yer alması dikkati çekti.

Rusya ve Myanmar arasındaki askeri teknik iş birliği 2001’den bu yana devam ediyor. Rusya’nın bu süre içerisinde silah satışları yaptığı Myanmar ile bu iş birliği son 5 yıldır daha da yoğun bir şekilde sürüyor.

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasından kısa bir süre önce 22 Ocak’ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu ülkeye resmi ziyarette bulunmuştu. Şoygu, bugün cuntanın başında bulunan Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile görüşmüş, iki ülke arasında silah satış anlaşması imzalanmıştı.

- Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından, 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Son olarak geçen hafta cumartesi günü güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 114 kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar’ın 1945'teki Japonya işgaline karşı askeri direnişe başlamasını temsil eden "27 Mart Silahlı Kuvvetler Günü"nün bu yıl dönümü ise "şimdiye kadar darbe karşıtı protestolarda bir günde en çok can kaybının meydana geldiği gün" olarak kayıtlara geçmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: AB yetkilileri Türkiye'ye gelecek! - Haberler
DÜNYAAB yetkilileri Türkiye'ye gelecek!
SON DAKİKA: Kremlin'den Biden'ın davetine soğuk cevap: Putin'in biraz zamana ihtiyacı var!
DÜNYAKremlin'den Biden'ın davetine soğuk cevap!
SON DAKİKA: İngiltere'de ulusal karantinanın hafifletilmesinde ilk adım atıldı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de karantinanın hafifletilmesinde ilk adım!
SOYUNDU! Son dakika: Irkçılğıa karşı Meclis'te "soyunma" eylemi
DÜNYAIrkçılığa soyunarak tepki gösterdi!
SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor - Haberler
DÜNYAAzerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
SON DAKİKA: Taslak metin ortaya çıktı! Vuhan raporu!
DÜNYATaslak metin ortaya çıktı! Vuhan raporu!
Çin genelinde 100 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı uygulandı - Haberler
DÜNYAÇin'de 100 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
İran lideri Hamaney'den 1849 mahkuma af veya ceza indirimi - Haberler
DÜNYAHamaney'den 2 bine yakın mahkuma af veya ceza ...
FÜZE KRİZİ | Son dakika: Kuzey Kore'den Biden yönetimine ilk yanıt
DÜNYAKuzey Kore'den o eleştirilere ilk yanıt!
YENİ SALGIN! Son dakika: Merkel'den mutasyon uyarısı: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız! - Haberler
DÜNYAMerkel: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız!