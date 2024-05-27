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        Haberler Dünya Rusya: NATO zaten bizle doğrudan çatışma içinde

        Rusya: NATO zaten bizle doğrudan çatışma içinde

        Rusya, NATO'nun zaten Rusya ile doğrudan çatışma halinde olduğunu ve ABD liderliğindeki askeri ittifakın Ukrayna çatışmasını tırmandırdığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:00
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        Rusya: NATO bizle doğrudan çatışma içinde
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        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan yorumların çelişkili olduğunu söyleyen Peskov, NATO'nun zaten Rusya ile doğrudan çatışma içinde olduğunu ve Ukrayna'ya verdiği destekle bunun açık olduğunu belirtti.

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist'e verdiği demeçte Ukrayna'ya silah sağlayan NATO üyelerinin bu silahları Rusya'daki askeri hedefleri vurmak için kullanma yasağına son vermeleri gerektiğini söylemişti.

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