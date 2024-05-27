Rusya: NATO zaten bizle doğrudan çatışma içinde

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan yorumların çelişkili olduğunu söyleyen Peskov, NATO'nun zaten Rusya ile doğrudan çatışma içinde olduğunu ve Ukrayna'ya verdiği destekle bunun açık olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist'e verdiği demeçte Ukrayna'ya silah sağlayan NATO üyelerinin bu silahları Rusya'daki askeri hedefleri vurmak için kullanma yasağına son vermeleri gerektiğini söylemişti.