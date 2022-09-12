Rusya'nın "askeri operasyonu" ne zaman bitecek? 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Kremlin "askeri operasyonun" hedeflerine ulaşana kadar süreceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bir gazetecinin "Operasyonlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğine güvenerek mi ilerliyor?" sorusunu yanıtladı. Soruya direkt yanıt vermeyen Peskov, "Askeri operasyon devam ediyor. Ve başlangıçta belirlenen hedefler gerçekleşene kadar devam edecek." yanıtını verdi.

Cevabında Putin'e atıfta bulunan Peskov, "Elbette ordunun gerçekleştirdiği herhangi bir eylem Yüce Divan'a bildirilir. Başkan, Savunma Bakanlığı ve tüm askeri komutanlarla 24 saat iletişim halinde" dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.