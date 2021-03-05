Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ithalatı artışa geçti

AA

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ithalatı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 20 artarak 18 milyar dolara yükseldi.

Rusya’nın BDT dışı ithalatı, yılın ocak-şubat döneminde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 33 milyar dolara yükselirken, gıda ürünleri ithalatı yüzde 12,5, kimyasal ürün ithalatı 23 ve tekstil ürünleri ithalatı yüzde 16,4 artış gösterdi.

Ülkenin ihracatı geçen yıl 2019’a göre yüzde 20 azalarak 338 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 6 azalarak 233 milyar dolara gerilemişti.