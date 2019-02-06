Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizenin kaldırılmasına ilişkin Putin tarafından imzalanan kararnameyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre Putin'in, Türkiye'ye yönelik daha önce alınan vize rejimi alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına dair kararnameyi imzaladığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır."

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İmzalanan kararnameyle, uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya'ya kısa süreli iş gezileri için gelen iş insanlarına ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verildi.

Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.