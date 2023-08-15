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        Haberler Dünya Rusya'nın Dağıstan bölgesinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti

        Rusya'nın Dağıstan bölgesinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti

        Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu ikisi çocuk, 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 03:41
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        Rusya'da feci yangın: 25 ölü
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        Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda patlama olduğunu belirtti.

        Yetkililer, Mahaçkale'de gece otoyol kenarındaki bir oto tamirhanesinde çıkan yangının benzin istasyonuna sıçradığını ve bu nedenle patlamanın olduğunu duyurdu.

        Patlamada 25 kişinin öldüğü bilgisini paylaşan Melikov, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Rus basınında yer alan haberlerde, patlama neticesinde başlayan yangının civardaki evlere sıçradığı belirtiliyor.

        Yaralı sayısının 66 olduğu bildirilirken, bunlardan 13'ünün çocuk olduğu ifade edildi.

        Rus yetkililer, yangını söndürmenin 3,5 saat sürdüğünü bildirdi.

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