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Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi Antalya'daki üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi

Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesi, örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'daki üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi.

Rusya'nın domates kotasını yükseltmesi Antalya'daki üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi
AA

Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesi, örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'daki üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının 250 bin tona çıktığı açıklamasını sektör temsilcileri değerlendirdi.

Bu karar, örtü altı domates üretiminde ülke üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Antalyalı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, domates kotasını ihracatın önündeki en önemli engellerden biri olarak değerlendirdi.

Kotanın yükseltilmesi konusunda başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Çandır, "Rusya'nın domates kotasını 200 bin tondan 250 bin tona çıkarması umut verici bir gelişme ancak bizim talebimiz ihracatımızın önündeki engellerin tamamen kaldırılması yönünde." dedi.

Çandır, üretici ve ihracatçı, ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılarak, ürettiği sağlıklı ürünleri dünya sofralarına ulaştırmayı umut ettiğini kaydetti.

- "Kotanın yükseltilmesi fayda sağlayacak"

Yaş sebze ve meyve ihracatçısı Cüneyt Doğan da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kararın kendilerini umutlandırdığını vurgulayan Doğan, "Kotanın yükseltilmesi bize fayda sağlayacak, kısa dönem için güzel bir karar ancak biz kotasız ihracat yapmak istiyoruz. Türkiye için domates ihracatının önünün açılabilmesi için kotanın kaldırılması gerekiyor. Kota sınırlamasının tamamen kaldırılması yönünde girişimlerimiz var." ifadesini kullandı.

- "Gıdaya kota koymak yanlış uygulama"

Yaş sebze ve meyve ihracatçısı Abdullah Bulut da kotanın yükseltilmesi yönünde bir beklenti içinde olduklarını, olumlu sonuçlandığını söyledi.

Kısa süreli de olsa 50 bin tonluk miktarın hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdiğini belirten Bulut, "Dünyadaki her insanın sağlıklı gıdaya ulaşması gerekiyor. Gıdaya kota koymak, insanların taze sebze ve meyve ulaşmasını engellemek son derece yanlış bir uygulama. Rusya'nın da en kısa zamanda bu kota uygulamasını kaldıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Üreticinin doğru planlama yapabilmesi için mutlaka kota sınırlamasının kaldırılması gerektiğine değinen Bulut, yeni kotayla sevkiyatların 4-5 gün sonra yapılmaya başlayacağını bildirdi.

- "Karar bizi rahatlattı"

Demre Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Orhan Avcı da bölgenin domates üretimi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Bölgeden üretilen ürünün tamamının ihracata gittiğini anlatan Avcı, "Kararı duyunca rahat bir nefes aldık. Güzel bir gelişme bizim için. İnşallah kotanın tamamen kaldırıldığına ilişkin kararı da en kısa zamanda alırız." değerlendirmesinde bulundu.

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