Ukrayna’da yaşanan iç savaşın ardından Rusya’nın işgal ettiği Kırım’daki Rus askeri varlığı artmaya devam ediyor. 2 yıl önce Kırım’ın Sivastapol şehrine bağlı Belbek bölgesinde inşa edilen askeri havaalanında geçtiğimiz aylarda inşa işlemleri tamamlanmış ve test uçuşlarına geçilmişti. Havaalanında yapılan test uçuşlarının tamamlanmasının ardından, Belbek Askeri Havaalanı aktif olarak kullanmaya başladı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada havaalanından yapılan uçuşların görüntüleri basına servis edildi.

KIRIM, RUSYA’NIN YENİ ASKERİ BÖLGESİ

Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada piste ilk olarak Su-30m2 tipi çift motorlu savaş uçağının indiği bildirildi. 7 park alanı ve 5 pisti bulunan havaalanında pist uzunluklarının 3 bin 540 metre olduğu açıklandı. Korgeneral Viktor Sevostyanov, Güney Askeri Bölgesinden bazı uçakların Kırım’da yeni yapılan havaalanına konuşlandırıldığını açıkladı. Havaalanında sıklıkla Rus yapımı IL-96 ve A319 tipi uçakların görev yapacağı öğrenildi.

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