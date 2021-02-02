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Rusya'nın Kovid-19 aşısı klinik denemelerde yüzde 91,6 etkili oldu

Rus Gamaleya Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarılı olduğu bildirildi.

Rusya'nın Kovid-19 aşısı klinik denemelerde yüzde 91,6 etkili oldu
AA

"Sputnik V" adlı aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları, tıp dergisi "The Lancet"te yayımlandı.

Gamaleya Enstitüsü araştırmacıları, 20 binden fazla deneğe iki doz aşı yapılan denemede, aşının ilk dozunun uygulanmasından 21 gün sonra, tüm yaş gruplarında hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarı gösterdiğini belirtti.

Aşı adayı, kısa süren 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerin ardından Eylül 2020'de, 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test edilmeye başlamıştı.

Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı gibi virüs vektörü yöntemiyle üretilen aşı adayı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüse aktarılan, kendini çoğaltamayan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşenini (rAd26 ve rAd5) içeriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, aşı adayının erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

40 bin kişinin katılması hedeflenen 3'üncü aşama denemeler için Rusya'nın yanı sıra Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Hindistan'da çalışmalar başlatılmıştı.

Gamaleya Enstitüsü, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, devam eden üçüncü aşama denemelerde aşının etkililik düzeyinin yüzde 91,4 olduğunu açıklamıştı.

Rusya, aşı tedariki için Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Venezuela ile anlaşmalara varmıştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık'ta ülkenin tüm bölgelerinde Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın başladığını duyurmuştu.

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