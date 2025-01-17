Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

        Rusya'nın Ukrayna'nın Kriviy Rig şehrine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 21:30 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'da 4 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada Rus Ordusunun ülkesinin Kriviy Rig kentine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Saldırıda balistik füzelerin kullanıldığını vurgulayan Zelenskiy, kentteki bir eğitim kurumu ile apartmanlar ve kentsel altyapının hasar gördüğünü aktardı.

        Mevcut bilgilere göre 4 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini kaydeden Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Kente yönelik füze saldırısını terör saldırısı olarak değerlendiren Zelenskiy, Rus saldırılarını, müttefiklerle birlikte ortak çabayla durdurabilmeleri gerektiğini ifade etti.

        Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şimdiye kadar elde ettikleri bilgiye göre Kriviy Rig'deki saldırıda 5 kişinin yaralandığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar