Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Rusya'nın Ukraynalı müzakerecilere güveni kalmadı

"Rusya'nın Ukraynalı müzakerecilere güveni kalmadı" 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukraynalı müzakerecilere güvenini kaybettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 56. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Russia-24 kanalına demeç verdi.

Rusya'nın müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutarsız davranacağına hazırlıklı olduğunu söyleyen Zaharova, "Rusya, Ukraynalı müzakerecilere güvenini kaybetti." dedi.

Zaharova, "Ukrayna cumhurbaşkanı müzakerelerin başkalarıyla yürütülmesi talebinde bulundu, Rusya da bu talebi reddetmedi. Ancak daha sonra Kiev rejimi arada katıldı, arada katılmadı. Biz Moskova olarak buna hazır mıydık? Evet tabii ki." ifadelerini kullandı.

Kiev'in son yıllarda müzakerelere yaklaşımının aynı olduğunu söyleyen Zaharova, Ukrayna'yı müzakereler aracılığıyla dikkat dağıtmakla suçladı.