AA

Rusya'nın vurduğu tavuk çiftliğine sığınan İdliblilerin bir kısmı hala enkaz altında



- Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan Halil Muhammed: - "Babam enkazın altından bana seslenerek, gidip onları çıkaracak birilerini bulmamı istedi" - "Çevredeki komşulara haber verdim ve ambulans geldi. Babamı enkazdan çıkarabildik. Ailemden 3 kişi hala enkaz altında" - Görgü tanıklarından Hasan Muhammed: - "Uçak saldırıları 10 dakika arayla gerçekleşti. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Burada yaşayanların çoğu İdlib'in güneyinden ve Hama'nın batısından saldırılardan kaçarak gelmiş göçmen ailelerdi"

BURAK KARACAOĞLU/ EŞREF MUSA - Rus savaş uçaklarının İdlib'de tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı ve 16 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından bazı siviller halen enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Saldırıdan yaralı kurtulan Halil Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailem ve akrabalarımla aynı binada kalıyoruz. Saat 02.30 civarında uçak saldırısı gerçekleşti. Ben enkazın altından çıkabildim. Babam enkazın altından bana seslenerek, gidip onları çıkaracak birilerini bulmamı istedi. Çevredeki komşulara haber verdim ve ambulans geldi. Babamı enkazdan çıkarabildik. Ailemden 3 kişi hala enkaz altında." dedi.

Saldırı sonrasında babasıyla diğer binalara yardıma gittiklerini aktaran Muhammed, "O esnada uçak tekrar saldırı düzenledi. Babamın karnına şarapnel saplandı. Diğer aile üyelerimizin ne durumda olduklarını hala bilmiyorum." diye konuştu.

- Kurtarma çalışmaları sürüyor

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Muhammed Mervan da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olay yerinde yaptığı açıklamada, "Art arda iki hava saldırısı gerçekleşti. Ekiplerimiz kurtarma çalışmalarına devam ediyor. 4-5 kişinin daha enkaz altında olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde bulunan görgü tanığı Hasan Muhammed de, "Uçak saldırıları 10 dakika arayla gerçekleşti. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Burada yaşayanların çoğu İdlib'in güneyinden ve Hama'nın batısından saldırılardan kaçarak gelmiş göçmen ailelerdi." değerlendirmesini yaptı.

Rus savaş uçaklarının gece saatlerinde İdlib'in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 16 sivil hayatını kaybetmiş, 18 sivil yaralanmıştı.

,Eşref Musa,Muhammed Temim Hocaoğlu