Rusya nükleer silah tehdidinde ciddi mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Rusya nükleer silah tehdidinde ciddi mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ettiği günden bu yana sorulan "Kremlin bu savaşta nükleer silahlarını kullanabilir mi?" sorusu bu hafta Rus Profile dergisinde yayımlanan sertlik yanlısı bir makalenin ardından yeniden gündeme geldi.

Rusya nükleer silah tehdidinde ciddi mi?
BBC TÜRKÇE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal ettiği günden bu yana sorduğumuz soru bu: Kremlin bu savaşta nükleer silahlarını kullanabilir mi?

ABD Başkanı Joe Biden bu seçeneği göz ardı etmiyor.

Biden bu hafta "Putin'in taktiksel nükleer silahlar kullanmasından endişe ediyorum," dedi. Ona göre ortada gerçek bir tehlike var.

Başkan Biden'ın Rusya'da yayımlanan Profile dergisini okuyup okumadığını bilmiyorum. Ama eğer okuyorsa neden endişelendiğini anlamak zor değil.

Profile geçen hafta ileri gelen Rus dış ilişkiler ve savunma politikaları uzmanı Sergey Karaganov imzalı bir makale yayımladı.

Şahin politik görüşleriyle bilinen Karaganov, Dış İlişkiler ve Savunma Politikaları Konseyi'nin onursal başkanı. Yani iktidardakilerle yakın ilişkileri olan bir isim.

Özetle şu görüşleri savunuyor: "Rusya'nın Batı'nın iradesini kırmak için nükleer caydırıcılığı yeniden ikna edici bir argüman haline getirmesi, nükleer silah kullanımı önündeki eşiği düşürmesi gerekli.

"Düşman geçmişteki ve mevcut saldırıları karşısında küresel bir termonükleer savaşı engellemek amacıyla bizim misilleme olarak önleyici bir vuruş yapmaya hazır olduğumuzu bilmeli.

"Peki ama ya geri adım atmazlarsa? O zaman akıllarını kaybedenlerin kendilerini toplamaları için bir dizi ülkede birkaç hedefi vurmamız gerekecek."

Geçen yıldan bu yana Moskova'nın nükleer tehditler savurmasına alıştık.

Putin zaten Rusya'nın Belarus'ta bir dizi taktiksel nükleer silah konuşlandırdığını doğruladı. Bu adımın Moskova'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmayı umanları" yeniden düşünmeye sevk etmek için atıldığını söyledi.

Ancak Batı'ya yönelik önleyici bir nükleer saldırının artılarından bahsetmek? Bu konuyu yepyeni bir boyuta taşıyor.

Tabii ki Rusya'da herkes bu fikri desteklemiyor.

İş dünyası gazetesi Kommersant'ta yer alan bir makalenin başlığı: "Nükleer savaş sorunlarımızı çözmek için çok kötü bir yol."

Enkaz başında Rus askeriBBC

Tüm zamanların en hafif betimlemesi belki de. Ancak bu makalede asıl dikkat çekici olan şey, Ukrayna'da nükleer silah kullanıp kullanmamanın Rusya'da kamusal alanda tartışılan bir konu haline gelmiş olması. Tartışmanın tek tarafı da şahinler değil.

Moskova'da bulunan dış ilişkiler ve savunma politikaları uzmanlarından oluşan bir diğer grubun kaleme aldığı Kommersant makalesinde, Sergey Karaganov'un ne kadar yanıldığı anlatılıyor. Bunun ne kadar tehlikeli olduğu da.

Uluslararası Güvenlik Merkezi'nden Aleksey Arbatov, Konstantin Bogdanov ve Dmitri Stefanoviç şöyle yazıyor:

"Nükleer silahların konvansiyonel askeri yöntemlerin çözmeyi başaramadığı stratejik problemleri çözebileceğini ya da bu sorunların tırmanmasını durdurabileceğini düşünmek son derece kuşkulu ve muhtemelen de büyük bir yanılgı.

"Modern tarih, askeri harekatların öngörülemeyen sonuçlara neden olduğu birçok örnekle dolu. Ancak bunlarda nükleer silahlar kullanılmamıştı. Nükleer bir saldırı çatışmaları yepyeni bir öngörülemezlik seviyesine taşıyacak ve çatışmanın risklerini defalarca katlayacaktır.

"Nükleer rulet oynamanın radyoaktif kalıntıları kuvvetle muhtemeldir ki parlak bir gelecek için en kötü temeli oluşturacaktır. Sansasyonel fikirlerin ve tehlikeli kumarların taraftarlarının bunu hatırlarında tutmaları iyi olur."

Bu da bizi Rusya'nın Ukrayna savaşının başlamasından bu yana sorduğumuz ikinci soruya getiriyor: Neler oluyor?

Karaganov'un önleyici bir nükleer saldırı önerisinin şoke edici olması karşısında diğer Rus akademisyenlerin buna sessiz kalamayacaklarını düşünmüş olmaları muhtemel.

Eğer durum buysa Rus medya ortamı her ne kadar devletin kontrolünde olsa da, mevcut sınırlamalar dahilinde bile bazı platformlarda sınırlı bir tartışma imkânının hâlâ olduğu söylenebilir. Özellikle de nükleer savaş gibi hassas konularda.

Ya da tüm bu tartışma belki de Batı'nın dikkatini çekmek için, Putin'i iyi polis, Karaganov'u kötü polis gibi göstermek için de tasarlanmış da olabilir.

Nihayetinde Kremlin lideri Batı'ya karşı önleyici bir nükleer saldırı çağrısını bizzat yapmıyor. Dolayısıyla, bu argümana göre, iyisi mi siz Karaganov gibi sertlik yanlılarının kazanmaması ve nükleer butona basmaması için Putin'le oturup konuşun, barış masasında görüşün.

Ancak açık olan bir şey var: Rusya'da Batı karşıtı retorik tırmanırken ve Ukrayna ordusunun karşı saldırısı devam ederken, nükleer silah kullanılıp kullanılmayacağı tartışması gündemden düşmeyecek gibi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul’da boş ev sorunu: Dünyada ne tür önlemler alınıyor?
BBC İstanbul’da boş ev sorunu: Dünyada ne tür önlemler ...
Titanik'in okyanus dibindeki batığını ziyaret etmek neden riskli?
BBC Titanik'in okyanus dibindeki batığını ziyaret etmek ...
Titanik enkazına giden denizaltı hakkında beş yıl önce uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı
BBC Titanik enkazına giden denizaltı hakkında beş yıl ...
Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada 37 kişi yaralandı
BBC Paris’in merkezinde gerçekleşen patlamada 37 kişi ...
Titanik batığına denizaltıyla dalan bilim insanının 'dehşet verici' deneyimi
BBC Titanik batığına denizaltıyla dalan bilim insanının ...
ABD Başkanı’nın oğlu Hunter Biden, vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti
BBC ABD Başkanı’nın oğlu Hunter Biden, vergi ve silah ...
BM, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için çağrı yaptı
BBC BM, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için ...
Kızamık vakalarının artması salgın olarak nitelenebilir mi?
BBC Kızamık vakalarının artması salgın olarak ...
Norveç, yönetim kurullarının yüzde 40’ının kadın olması zorunluluğu getiriyor
BBC Norveç, yönetim kurullarının yüzde 40’ının kadın ...
Gündüz uyuklamak beyne iyi geliyor
BBC Gündüz uyuklamak beyne iyi geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.