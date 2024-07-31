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        Haberler Dünya Rusya: Orta Doğu büyük bir savaşın eşiğinde | Dış Haberler

        Rusya: Orta Doğu büyük bir savaşın eşiğinde

        Rusya, Orta Doğu'nun büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu ve kilit oyuncuların riskleri artırmaya devam ettiğini söyledi. Katar da İsrail'in düzenlediği Haniye suikastına tepki göstererek, "Taraflardan biri birini öldürürken arabuluculuk nasıl başarılı olacak?" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:36
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        Rusya: Orta Doğu büyük bir savaşın eşiğinde
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrei Nastasin, "Bölge şu anda küresel bir çatışmanın eşiğinde. Taraflar riskleri artırmaya devam ediyor."

        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
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        Rusya, ABD'nin Ortadoğu'daki siyasi çözüm sürecini tekeline alma yönündeki "manik arzusunun" bu duruma yol açtığını söyledi.

        Kremlin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınadıklarını duyurdu.

        "NASIL ARABULUCULUK YAPALIM?"

        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan Katar'ın başbakanı da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin görüşmeleri tehlikeye attığını söyledi.

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        Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, "Siyasi suikastlar ve görüşmeler devam ederken Gazze'de sivillerin hedef alınmaya devam edilmesi, bir taraf diğer tarafın müzakerecisine suikast düzenlerken arabuluculuk nasıl başarılı olabilir?" paylaşımını yaptı.

        "Barışın ciddi ortaklara ve insan hayatının hiçe sayılmasına karşı küresel bir duruşa ihtiyacı var."

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