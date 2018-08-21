Rusya, S-400'leri 2019'da Türkiye'ye teslim etmeye başlayacak

Rus Interfax haber ajansı, S-400 füzelerinin gelecek yıl Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Interfax haberi, Rus devletine ait silah şirketi Rosoboronexport'a dayandırdı.

Şirketin bundan sonra ticarette Amerikan Doları yerine ulusal para birimlerini kullanacağı bildirildi.

ABD yönetimi daha önce NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasından kaygı duyduğunu açıklamıştı.

Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını da öngören savunma bütçesini onaylamıştı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400'lerr sahip olmasının, ittifakın "bilindik düşmanlarının", radardan kaçabilen beşinci nesil F-35 jetlerinin nasıl çalıştığını anlamasına neden olabileceğini söylemişti.

S-400 sisteminin teknik özellikleri neler?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Testlerine 1999 sonunda başlanan sistem 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor Angajman radarı, füenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor

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