Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir 'yolsuzluk' tutuklaması daha Rusya'da, Savunma Bakanı Şoygu'nun yerini Belousov'a bırakmasının ardından yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında bir tuğgeneral tutuklandı. Daha önce biri Savunma Bakan Yardımcısı olmak üzere 7 üst düzey asker tutuklanmıştı.

Habertürk Giriş: 05.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:08 facebook

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