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İdlib'de bir süredir devam eden savaşın kilit noktalarından biri olan Serakib ilçesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre, son 1 ay içerisinde iki kez el değiştiren muhaliflerin kontrolündeki ilçenin bazı bölümleri yeniden Esad rejimine bağlı güçler tarafından ele geçirildi.

İDLİB'DE 4 İLÇE MUHALİFLERİN ELİNDE

Muhaliflere yakın kaynaklar ilçenin batı bölümlerinde çatışmaların sürdüğünü belirtirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhaliflerin kontrolü yeniden ele geçirmek için saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor. Bölgede bulunan Habertürk yazarı Çetiner Çetin, Serakib'in 9 ilçesinin rejimin kontrolüne geçtiğini, 4 ilçenin ise muhaliflerin elinde olduğu bilgisini aktardı.

RUSYA'DAN SERAKİB İÇİN HAMLE

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da kilit önemdeki Serakib için bir hamle geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilçeye Rus askeri polisinin girdiğini duyuruldu. Daha önce Serakib'de Esad rejimi güçleriyle birlikte, İran ve Rusya'ya bağlı milis kuvvetler savaşıyordu. Moskova, Rus askeri polisinin ilçeye girme kararının 'ilçenin güvenlik bakımından önemiyle' ilgili olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı dün gece Esad rejimi güçlerinin topçu saldırısı nedeniyle 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

HALEP VE İDLİB ARASINDAKİ STRATEJİK NOKTA: SERAKİB

Rejim kontrolündeki Halep ile muhaliflerin kontrolündeki İdlib arasındaki stratejik noktalardan biri olan Serakib ilçesi kilit önemdeki M4 ve M5 karayollarına yakınlığı nedeniyle stratejik önem arz ediyor.