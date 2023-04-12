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Rusya, siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Ukrayna'yı destekleyen birçok ülke Rusya'ya yaptırım açıklarken, Rusya da karşı adımlar atmaya devam ediyor. Kanada'nın Rusya'ya yaptırım listesini genişletmesinin ardından Putin yönetimi de 333 Kanada vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirdi.

Rusya, siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı
HABERTURK.COM / AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada yönetiminin Rus yetkililer, siyasetçiler, gazeteciler, uzmanlar ve sporcularına yönelik sürekli yaptırım uyguladığı belirtildi.

Bu nedenle 333 Kanadalının yaptırım listesine alınarak Rusya'ya girişlerine "kalıcı" yasak getirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, çeşitli düzeyde siyasetçilerin yanı sıra parlamento üyeleri, aktivistler ve sporcular yer aldı.

Rusya ile Kanada, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.

Fotoğraf: AA

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