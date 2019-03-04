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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde yaşadığı sorunları, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayıyla örtmeye çalıştığını ileri sürdü.
AA'nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Skripal'in zehirlenmesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı.
İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'yı suçladığı hatırlatılan açıklamada, "Rusya'nın olaya ilişkin soruşturmanın birlikte yapılması tekliflerini görmezden gelen İngiltere, bunun sonuçlarını düşünmeden hareket etti." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İngiltere'nin, AB'den çıkış sürecindeki sorunlarını Skripal'in zehirlenmesiyle örtmeye çalıştığı belirtilerek, "İngiliz yetkililer, vatandaşlarının dikkatini kendileri için hoş olmayan konulardan çekmeye çalışarak, halkı "Rus tehdidi" karşısında birleştirmeyi umuyor." denildi.
SKRİPAL OLAYI
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, geçen yıl 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.
Bellingcat internet sitesi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve İngiltere'ye girişte kullandıkları isimler İngiliz polisi tarafından Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olarak açıklanan iki Rus'un gerçekte GRU ajanları Anatoliy Vladimirovich Chepiga ile Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğunu öne sürmüştü.
İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.
Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor.
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