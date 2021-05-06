Rusya, Sputnik Light aşısını onayladı 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya, tek dozluk Sputnik Light COVID aşısının kullanımına izin verdi. Reuters'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, tek dozluk Sputnik Light aşısının yüzde 79.4 etkili olduğu belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, 7 bin kişiyi kapsayan faz 3 klinik çalışması Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana ve diğer ülkelerde yapıldı. Ara sonuçların mayıs sonu açıklanması bekleniyor.

RDIF'ten yapılan açıklamada, Sputnik Light COVID aşısının yüksek enfeksiyon oranlarına sahip ülkelerde aşı tedarikinin daha da ilerlemesine yardımcı olabilecek bir hareket olduğu belirtildi.

Rus bilim insanları, geçen ay Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 97.6 olduğunu söyledi.