Suriye aşıların ilk sevkiyatını aldı 0:00 / 0:00

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Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, sevkiyatın büyüklüğü ve aşıların dozunu açıklamadı. Suriye’de Sputnik V aşısı ilk olarak doktorlar ve ülkenin üst düzey yetkililerine uygulanacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye’ye daha fazla aşı tedarikinin yapılacağını söyledi. Interfax’a konuşan Bogdanov, ‘‘Talep varsa ve malzeme mümkünse tüm arkadaşlarımıza yardım ediyoruz.’’ açıklamasında bulundu.

Bilindiği gibi Rusya, Suriye İç Savaşı'nda Beşar Esad'ı, özel askerî güvenlik şirketi Wagner ile yakından destekledi ve savaşın gidişatını değiştirdi. İki ülkenin yakınlığı Rusya'nın Suriye İç Savaşı'ndaki etkin rolüyle uzun süredir kamuoyunda eleştirilerin hedefi haline geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad aşıların ülkeye ulaşmasından sonra ilk aşısını oldu.