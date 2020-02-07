Rusya: Suriye hava savunması neredeyse yolcu uçağını vuruyordu

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Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD üslerini vuran İran, aynı gün yanlışlıkla hava savunma sistemleriyle Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağını da düşürmüş ve olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Dün gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında benzer bir olayın kıyısından dönüldüğü ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şam'a iniş yapmaya çalışan Airbus A320 tipi 172 yolculu bir ticari uçak, Suriye hava savunma sistemleri tarafından neredeyse düşürülüyordu.

Hava savunma sistemlerinden kurtulan uçağın, Suriye'nin Akdeniz kıyısında bulunan Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

RIA haber ajansı, hava savunma sistemlerinin aynı saatlerde gerçekleşen İsrail saldırısı nedeniyle aktif olduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gece 2.00 sularında İsrail'e ait 4 F-16'nın Şam'ın arka mahallelerini 8 füze atışıyla vurduğunu, uçakların operasyon sırasında Suriye hava sahasına girmediklerini açıkladı.

Sözcü, "İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri’nin yaygın bir uygulaması haline geldi.” diye konuştu.

Uçağın hangi şehirden Şam'a uçtuğu ve hangi havayolu şirketine ait olduğu henüz açıklanmadı.