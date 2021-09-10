Taliban'ın "yemin töreni davetine" Rusya'dan ret 0:00 / 0:00

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Taliban'ın kurduğu "geçici hükûmetin" 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir." dedi.

"RUSYA 'HERHANGİ BİR ŞEKİLDE' KATILIM GÖSTERMEYECEK"

Rusya'nın, Taliban örgütünün, 11 Eylül'de yeni "geçici hükûmetin" için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek." diye konuştu.