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        Haberler Dünya Rusya: Türk aktivist Eygi'nin öldürülmesi trajik olay | Dış Haberler

        Rusya: Türk aktivist Eygi'nin öldürülmesi trajik olay

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail güçlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesinin "Gazze Şeridi'nde gerginliğin azaltılması ve meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini" gösterdiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:49 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:49
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        Rusya: Eygi'nin öldürülmesi trajik olay
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin "trajik" olduğunu belirterek, "Bu, Gazze Şeridi'nde gerginliğin azaltılması ve meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini gösteriyor." dedi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        AA muhabirinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Trajik bir olay. Bu, Gazze Şeridi'nde gerginliğin azaltılması ve meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

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        Zaharova, şöyle devam etti:

        "Kanın dökülmeye devam etmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında ve genel olarak Orta Doğu'da şiddetin artmasına yol açıyor. Bu nedenle ateşkesin, askeri eylemlerden ve ablukadan acı çeken Gazze halkına acilen insani yardımın sağlanması gerekiyor. Ancak bu şekilde gerginlik seviyesinin artmasından kaçınılabilir ve uluslararası hukuk temelinde meselenin çözümüne dair kapsamlı siyasi sürecin başlatılması için gerekli koşullar oluşturulabilir."

        "RUSYA İLE ÇİN, FÜZE TEHDİTLERİNE TEPKİ GÖSTERECEK

        -ABD'nin Japonya'ya orta ve kısa menzilli füze yerleştirme yönündeki planlarını değerlendiren Zaharova, "Rusya ile Çin, füze tehditlerine tepki gösterecek ve bunu siyasi düzlemde yapmayacak. Rusya ve Çin, ABD'nin yıkıcı eylemleri sonucunda ulusal güvenlik ve savunma kapasitesinin zayıflamasına izin vermeyecek." dedi.

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        Zaharova, ABD'nin başka ülkelerde askeri üs konuşlandırmasının da sonuçları olacağını vurguladı.

        "İHA SALDIRISININ ARKASINDA ABD İLE İNGİLTERE VAR"

        Ukrayna'nın dün başkent Moskova dahil Rus topraklarına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğine işaret eden Zaharova, bunun arkasında ABD ile İngiltere'nin olduğunu söyledi.

        Sözcü Zaharova, uluslararası örgütlerin Rus topraklarına yönelik saldırıları dikkate alması gerektiğini belirtti.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna meselesinin çözümüne dair barış planı hazırladığı yönündeki haberlere de değinen Zaharova, Rusya'ya böyle bir planın iletilmediği bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Filistin
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