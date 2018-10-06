Bogdanov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Temaslar devam ediyor ve biz Türk partnerlerimiz ile 17 Eylül'de varılan anlaşmalar gereğince çalışmaya devam ediyoruz. Ankara ile sıkı temasta olan askerlerimiz ile detayları kesinleştirmek gerek. Ben çalışmanın ilerlediğini düşünüyorum, Soçi'de memorandumda belirtilen her şeyin uygulanmasını ümit edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bogdanov Uluslararası Çağdaş Diyalog forumunda verdiği röportajda, İdlib anlaşmalarının geçici karakterde olduğunu ve bunların kesin hedefinin Suriye'de ve özellikle İdlib bölgesinde terör kaynağının yok edilmesi ve ülkenin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanması olduğunu vurguladı.



Bogdanov, "Silahlarını bırakmayan teröristlerin tutuklanmaları veya etkisiz hale getirilmeleri gerekiyor. Bu Rusya tarafı ve Şam'ın yasal yönetimi başta olmak üzere bizim bazı partnerlerimiz tarafından kesin bir dille söylendi" dedi.

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